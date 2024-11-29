В Николаеве прогремел взрыв

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы. В частности, под ударом оказался Николаев.

Россия вечером 29 ноября атаковала Николаев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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В Николаеве было громко

В Николаеве слышали звуки взрывов. Ранее Воздушные силы информировали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Сейчас местные власти не комментировали взрывы в Николаеве. Никаких деталей неизвестно, поэтому нужно дождаться официальной информации.

Помните, во время воздушной тревоги нужно пройти в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия постоянно атакует украинские города. Часто целями врага становятся гражданские объекты. Во время массированной атаки 28 ноября основной целью России стала энергетическая инфраструктура. Из-за повреждений по всей Украине ввели определенные ограничения и применяют графики почасовых отключений.