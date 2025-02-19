Утром в среду, 19 февраля, в Николаеве прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призываем направляться в укрытия гражданской защиты.

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Российские войска атакуют Николаев

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена ​​в 09:22. Буквально в ту же минуту Воздушные силы ВСУ написали о скоростной цели, которая движется на Николаев.

По данным корреспондентов Суспильного, жители города услышали взрыв около 09:24. Впоследствии информацию о взрывах подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Был слышен взрыв. Выясняем,

– написал он.

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К слову, этой ночью российские войска массированно атаковали дронами-камикадзе Одессу и район. В результате вражеского удара пострадали 4 человека, среди них также есть один ребенок.