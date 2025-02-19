Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо прямувати до укриття цивільного захисту.

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Російські війська атакують Миколаїв

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 09:22. Буквально в ту ж хвилину Повітряні сили ЗСУ написали про швидкісну ціль, яка рухається на Миколаїв.

За даними кореспондентів Суспільного, жителі міста почули вибух близько 09:24. Згодом інформацію про вибухи підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Було чутно вибух. З'ясовуємо,

– написав він.

Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну загрозу для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, цієї ночі російські війська масовано атакували дронами-камікадзе Одесу та район. Внаслідок ворожого удару постраждали 4 особи, серед них також є одна дитина.