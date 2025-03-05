В Николаеве раздался взрыв после отбоя тревоги

В Николаеве прогремел взрыв после того, как отменили тревогу. Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

Россияне продолжают терроризировать украинцев с воздуха. Ночью 5 марта враг запустил 181 ударный дрон "Shahed" и беспилотники других типов, а также ракеты, атаковавшие 10 областей Украины, в том числе Киевщину, Одесщину и Харьковщину, передает 24 Канал.

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Взрыв в Николаеве

В 11.11 в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма для ряда регионов.

Также было сообщение о скоростной цели в Николаевской области.

В 11:28 в области объявили об отбое. В 11:39 в Николаеве внезапно прогремел взрыв. Городской голова Николаева Александр Сенкевич прокомментировал звуки взрывов.

"Друзья, взрывы, которые можете слышать, угрозы не несут! Берегите себя!", – написал он.

К слову, ночью российские БПЛА атаковали Немышлянский район Харькова, повредив здание гражданского предприятия и 2 троллейбуса.