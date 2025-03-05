Росіяни продовжують тероризувати українців з повітря. Уночі 5 березня ворог запустив 181 ударний дрон "Shahed" та безпілотники інших типів, а також ракети, які атакували 10 областей України, зокрема Київщину, Одещину та Харківщину, передає 24 Канал.

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Вибух у Миколаєві

Об 11:11 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму для низки регіонів.

Також було повідомлення про швидкісну ціль на Миколаївщині.

О 11:28 в області оголосили про відбій. Об 11:39 у Миколаєві раптово прогримів вибух. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував звуки вибухів.

"Друзі, вибухи, які можете чути, загрози не несуть! Бережіть себе!", – написав він.

До слова, уночі російські БпЛА атакували Немишлянський район Харкова, пошкодивши будівлю цивільного підприємства та 2 тролейбуси.