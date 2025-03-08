В Николаеве прогремел взрыв

Российские войска не прекращают террор Украины. Утром 8 марта в Николаеве слышали звук взрыва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Николаеве

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Утром в 7:42 в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма, в областях где объявлена воздушная тревога", – сообщили там в 7:44.

Через несколько минут после этого журналисты проинформировали о том, что в Николаеве громко.

В Николаеве был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 7:57 в регионе все еще продолжается тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.