Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух в Миколаєві
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Вранці о 7:42 в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Через декілька хвилин в Повітряних силах попередили про загрозу балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму, в областях де оголошену повітряну тривогу", – повідомили там о 7:44.
Через декілька хвилин після цього журналісти проінформували про те, що в Миколаєві гучно.
У Миколаєві було чутно звук вибуху,
– ідеться в повідомленні.
Станом на 7:57 в регіоні все ще триває тривога. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.