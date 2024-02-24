В Николаеве раздался взрыв: оккупанты могли ударить ракетой X-59

В Николаеве посреди дня 24 февраля раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ объявили об опасности.

Журналисты Суспильного сообщили о взрыве ориентировочно в 13:32 24 февраля 2024 года. Буквально за минуту до этого в регионе сообщили о воздушной тревоге, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Николаеве

В Николаеве был слышен звук взрыва,

– заявили журналисты.

Военные предупредили, что по состоянию на 13:29 российские Су активны на юго-восточном направлении и могут атаковать ракетами Х-59.

Кстати, сразу после взрывов в Николаеве Воздушные силы ВСУ предупредили, что российские ракеты летят на Изюм на Харьковщине, на Днепр. Затем российская ракета летела на Харьков, однако изменила курс на Юг Украины.