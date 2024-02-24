Журналісти Суспільного повідомили про вибух орієнтовно о 13:32 24 лютого 2024 року. Буквально за хвилину до цього в регіоні повідомили про повітряну тривогу, пише 24 Канал.

Дивіться також Ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша, – Зеленський у другі роковини війни

Що відомо про вибух в Миколаєві

У Миколаєві було чутно звук вибуху,

– заявили журналісти.

Військові попередили, що станом на 13:29 російські Су активні на південно-східному напрямку й можуть атакувати ракетами Х-59.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич орієнтовно о 13:41 24 лютого повідомив, що вибух пролунав за містом.

Повітряна тривога ще триває, тому прошу бути максимально обережними,

– сказав мер.

До речі, відразу після вибуху в Миколаєві Повітряні сили ЗСУ попередили, що російські ракети летять на Ізюм на Харківщині, на Дніпро. Потім російська ракета летіла на Харків, проте змінила курс на Південь України.

Росія атакувала дронами та ракетами