В Николаеве слышали взрыв: в городе была ракетная опасность
- В Николаеве 30 июля ночью прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги в области.
- Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности и скоростной цели врага, которая двигалась в направлении Очакова.
- О последствиях взрыва пока нет информации от областной военной администрации или мэрии.
В Николаеве поздно ночью 30 июля прогремел взрыв. До этого по всей области объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрыве в Николаеве?
В Николаевской области тревогу объявили в 00:19. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для региона.
Херсонская, Николаевская области – ракетная опасность,
– написали военные.
Вместе с этим Воздушные силы писали о скоростной цели врага, которая движется в направлении Очакова.
В 00:22 в самом Николаеве услышали взрыв. Об этом написали местные журналисты.
"В Николаеве был слышен звук взрыва", – сообщают корреспонденты Суспильного.
Сейчас о последствиях громкого звука в Николаеве ничего не сообщали ни в ОВА, ни в мэрии.
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