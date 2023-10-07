В Николаеве слышали взрыв, в области воздушная тревога
В Николаевской области сейчас угроза применения баллистического вооружения. Об этом сообщили в Воздушных силах.
В Николаевской области 7 октября объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов, но в полпервого дня дали отбой. Новую тревогу объявили в 14:09, то есть буквально только что.
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Что известно сейчас
Мэр Николаева Александр Сенкевич напоминает не фотографировать и не снимать видео во время воздушной тревоги.
Не снимаем. Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставлю впоследствии,
– написал он.
О том, что в городе взрыв, сообщили корреспонденты Суспильного.
Взрывы в Николаеве 7 октября / Alerts.in.ua
Местные СМИ утверждают, что тревогу объявили после взрывов.
Два громких взрыва прогремели в Николаеве в 14:08. Сразу после них в области была объявлена воздушная тревога,
– пишет сайт "Новости N".
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