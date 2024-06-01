В Николаеве слышали взрыв

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, взрывы прогремели в Николаеве.

Днем 1 июня в Николаеве прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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В Николаеве громко

Взрыв прогремел одновременно с объявлением об опасности. Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Сейчас детали выясняют. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что взрыв произошел в воздухе. Он также призвал жителей города находиться в безопасных местах, пока длится воздушная тревога.

До объявления об отбое угрозы лучше находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.

Россия массированно ударила по Украине