В Николаевской области сбили беспилотник россиян, который вел разведку
Источник:ОК "Юг"
Россияне пытаются корректировать огонь с помощью беспилотников. Один из таких летательных аппаратов уничтожили военные в Николаевской области.
Об этом 26 июня сообщили в воздушном командовании "Юг". Вражеский беспилотник ликвидировали утром.
К теме Потери россиян в небе – серьезные: Воздушные силы сбивают преимущественно новые вражеские самолеты
"Воины обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области", - написали в командовании.
Добавили, что в Украине высокой остается ракетная опасность и призвали не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.
Увеличили интенсивность атак
Россияне за 25 июня увеличили интенсивность обстрелов южных областей Украины почти в 1,5 раза. Они обороняются, но не создают новых ударных группировок. Оккупанты стремятся истощить украинских защитников ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами. В ответ россияне получили от авиации пять ударов по скоплению техники и живой силы.
"По нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух", – сообщило ОК "Юг".
Кстати По Николаеву оккупанты ударили 9 ракетами типа "Оникс" из Крыма
Неточное оружие россиян
Оккупанты 23 июня пытались разрушить телебашню в Николаевской области, но попали в туалет. Атаковали с территории временно оккупированной Херсонской области, применив "Точку-У".
Усилиями кремлевских пропагандистов телевизионное вещание в голове оккупантов тесно соединено с содержанием уборной,
– отметили украинские защитники.
Эвакуация из Николаева
В Николаеве появилась информация, что жителей призывают уезжать из города. Глава ОВА Виталий Ким возразил на это и сказал, что для эвакуации всех людей нет оснований.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что из-за обстрелов в городе погибли уже 111 человек. Оккупанты продолжают атаковать жилые районы. Особенно активно для убийств и разрушений они используют снаряды кассетного типа.
Поэтому Сенкевич и призвал ехать из Николаева. Он призвал не возвращаться, пока военные не оттеснят россиян в Херсон или Крым.
Обратите внимание – актуальная ситуация на фронте 26 июня: смотрите видео