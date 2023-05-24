Крупнейший в мире авианосец США "Джеральд Р. Форд" 24 мая вошел в Осло. Это стало первым мероприятием в рамках демонстрации силы НАТО для такого американского корабля.

Событие вызвало панику у россиян. Посольство страны-террориста начало говорить, что Россия "не представляет угрозы".

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В Осло прибыл крупнейший авианосец США

Корабль "Джеральд Р. Форд" и его экипаж будут проводить учения с норвежскими Вооруженными силами вдоль побережья страны в ближайшие дни. Об этом сообщили норвежские военные.

Этот визит является важным сигналом тесных двусторонних отношений между США и Норвегией и свидетельством надежности коллективной обороны и сдерживания,

– заметил Джонни Карлсен, представитель Норвежского объединенного штаба оперативного командного центра Вооруженных Сил.

Десятки людей всех возрастов собрались на берегу в одном месте фьорда Осло, чтобы понаблюдать за проплывавшим мимо кораблем. Они фотографировали авианосец и снимали его на видео.

Норвежские СМИ сообщили, что авианосец поплывет севернее Полярного круга. Карлсен отказался комментировать эти сообщения.

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Россияне начали паниковать

Посольство России в Осло осудило визит авианосца США в Норвегию.

"На севере (Арктики – 24 Канал) нет вопросов, требующих военного решения, а также тех, которые нуждаются во вмешательстве извне. Учитывая, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, такие демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными", – говорится в сообщении посольства страны-террориста.

Следует отметить, что Норвегия, член НАТО, граничит с Россией в Арктике. В прошлом году она стала самым крупным поставщиком газа в Европе после сокращения российских газовых потоков.

Норвежские военные и союзники по НАТО патрулируют морские нефтегазовые платформы с осени после взрывов на трубопроводах "Северного потока" в Балтийском море.