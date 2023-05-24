Подія викликала паніку в росіян. Посольство країни-терористки почало казати, що Росія "не становить загрози".

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До Осло прибув найбільший авіаносець США

Корабель "Джеральд Р. Форд" і його екіпаж проводитимуть навчання з норвезькими Збройними силами вздовж узбережжя країни найближчими днями. Про це повідомили норвезькі військові.

Цей візит є важливим сигналом тісних двосторонніх відносин між США і Норвегією і свідченням надійності колективної оборони та стримування,

– зауважив Джонні Карлсен, речник Норвезького об'єднаного штабу, оперативного командного центру Збройних сил.

Десятки людей різного віку зібралися на березі в одному місці фіорду Осло, щоб поспостерігати за кораблем, який пропливав повз них. Вони фотографували авіаносець і знімали його на відео.

Норвезькі ЗМІ повідомили, що авіаносець попливе на північ від Полярного кола. Карлсен відмовився коментувати ці повідомлення.

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Росіяни почали панікувати

Посольство Росії в Осло засудило візит авіаносця США до Норвегії.

"На півночі (Арктики – 24 Канал) немає питань, які потребують військового вирішення, а також тем, які потребують втручання ззовні. З огляду на те, що в Осло визнають, що Росія не становить прямої військової загрози для Норвегії, такі демонстрації сили виглядають нелогічними та шкідливими", – мовиться в повідомленні посольства країни-терористки.

Варто зауважити, що Норвегія, член НАТО, межує з Росією в Арктиці. Минулого року вона стала найбільшим постачальником газу в Європі після скорочення російських газових потоків.

Норвезькі військові та союзники по НАТО патрулюють морські нафтогазові платформи з осені, після вибухів на трубопроводах "Північного потоку" в Балтійському морі.