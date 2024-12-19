В Новосибирске сожгли топливозаправщики оккупационной армии России, – ГУР

Россия продолжает терять военные объекты на собственной территории. Стало известно, что в Новосибирске сожгли топливозаправщики.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Там рассказали, что до поджога совершил движение сопротивления путинскому режиму.

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Что известно о поджоге топливозаправщиков

В ГУР сообщили, что в российском Новосибирске были сожжены топливозаправщики российской армии.

На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что сопротивление преступной войне против Украины продолжается и на территории России.

К слову, по информации наших источников в спецслужбах, в ночь на 19 декабря СБУ и ВМС Украины провели комбинированную атаку на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России. В результате атаки была поражена установка для получения сжиженных углеводородных газов. Также на заводе возник масштабный пожар.