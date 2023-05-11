Полгода как ВСУ освободили Херсон: в NYT показали, во что Россия превратила город

Ровно полгода назад Силы обороны Украины освободили Херсон. Город, являвшийся символом надежды, теперь стал зоной смертоносного огня.

Журналисты показали, как сейчас выглядит украинский Херсон, продолжающий страдать от атак врага.

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Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин напомнил, что 11 ноября 2022 года ВСУ освободили Херсон, отбросив русские войска на левый берег Днепра

Оккупанты кричали "Россия здесь навсегда", но украинские военные разбили в щепки этот лживый тезис, как и врага, который с оружием пришел на наши земли. Шаг за шагом наши защитники и защитницы освобождают временно оккупированные территории,

– подчеркнул Прокудин.

Заметим, что ни один город в Украине не пережил такой поворот судьбы, как Херсон, порт на реке Днепр у Черного моря. Он был захвачен российскими войсками еще в начале марта 2022, а затем отвоеван украинскими силами в ноябре. Но вместо того, чтобы наслаждаться плодами освобождения, Херсон стал зоной боевых действий.

Враг беспощадно обстреливает Херсон

Журналисты рассказывают, что дорога в Херсон длинная, прямая и пустая. Если заезжать в город с Запада, можно увидеть супермаркет "АТБ". Несколько дней назад в него попала ракета, осколками порубило покупателей, четверо из них погибли.

Смерть повсюду. Прошлая неделя была ужасной, черной неделей. 27 человек погибли, 40 получили ранения,

– сказала журналистам заместитель городского головы Херсона Галина Луговая.

Действительно, она приходит в разных формах и в любое время. Люди гибли в ожидании автобуса, поезда, по дороге на работу и даже во сне.

В то время как миллионы украинцев недавно вернулись домой в города по всей стране, в Херсоне этого не произошло. Люди уезжают, предприятия закрываются, длинные городские автобусы проезжают мимо с тремя пассажирами внутри. Автобусные остановки теперь укреплены мешками с песком, но люди все еще гибнут, просто пытаясь добраться домой. Когда-то в этом городе проживало 300 000 человек. Сейчас, возможно, 50 тысяч. Или меньше.



Город полупустой / Фото New York Time

Потеря Херсона – жгучее унижение для П утина

К сожалению, россияне не ушли далеко из Херсона. Они отошли на другой берег реки и теперь гонят по городу танками, артиллерией, минометами и ракетами. Украинцы говорят, что россияне также используют военные самолеты для бомбардировки деревень вокруг Херсона. Когда украинцы отстреливаются со своих артиллерийских позиций в городе, это привлекает еще более плотный российский огонь.

По ежедневным сообщениям украинских военных, в Херсоне гибнет больше обычных людей, чем где-либо, кроме, возможно, линии фронта на востоке Донбасса. Официальные лица в Херсонской области заявили, что с момента освобождения города погибли не менее 236 гражданских лиц. Сам город был обстрелян более 2000 раз.



Враг убивает херсонцев чуть ли не каждый день / Фото New York Time

Многие херсонцы считают, что непрерывные обстрелы – это месть России за потерю города. В прошлом году российский диктатор Владимир Путин вложил значительные средства в Херсон, прислав туда российских администраторов, ящики с российскими рублями и даже российские семьи, чтобы превратить Херсон в мини-Россию.

Но в ноябре, столкнувшись с неустанным наступлением украинских войск, россияне внезапно отступили. Это было жгучим унижением для Путина.

Заметим, что на днях, 6 мая, в Херсонской области героически погибли 6 пиротехников. Они героически разминировали территорию Чернобаевского аэропорта, однако россияне коварно обстреляли сотрудников ГСЧС. в результате вражеского обстрела погибли 6 пиротехников: Александр Ходаковский, Игорь Соловьев, Николай Шолох, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Роман Каленик.