По меньшей мере четыре жертвы: в Одессе и области 3 марта объявили днем траура
2 марта 2024, 13:15Читати новину українською
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, целью очередной атаки врага стала Одесса, где уже известно о трех погибших.
Россия нанесла по Одессе удар дронами-камикадзе в ночь на 2 марта. Из-за человеческих потерь 3 марта в городе объявлен траур.
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Поисковая операция не закончена
Россия попала в жилой дом в Одессе. По состоянию на 13:00 2 марта завалы до сих пор разбирают. Несколько жителей многоэтажки до сих пор не вышли на связь и не были найдены.
Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких,
– написали в ОВА.
Количество жертв может возрасти, ведь поисково-спасательная операция еще продолжается.
Россия нанесла удар также по Харьковской области
- В ночь на 2 марта на Харьковщине и в Одесской области зафиксировано попадание. В частности, в результате удара по жилой инфраструктуре Шевченковского района города Харькова произошел пожар.
- Известно, что горели 3 легковых автомобиля вблизи многоэтажки на площади 15 квадратных метров. Кроме того, повреждены гаражи, автомобили и выбиты окна в рядом расположенных жилых домах.
- В то же время еще БпЛА атаковал частный сектор поселка Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания беспилотника разрушен жилой дом, в котором произошел пожар на площади 80 квадратных метров.