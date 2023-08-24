На Одесщине были взрывы: Воздушные силы говорят, что работала ПВО
Поздним вечером 24 августа на Юге Украины прозвучала воздушная тревога. Причиной стал пуск ракет в Одесскую область. Собственно, в областном центре раздались взрывы. Говорят, что это была работа ПВО.
Обратим внимание, что воздушная тревога на Юге была объявлена около 23:20. Тогда сирены извещали об угрозе жителей Херсонской, Одесской и Николаевской областей.
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Ракетная атака Одесщины: что известно
Тогда же мониторинговые каналы предупредили Юг о ракетной опасности. В 23:25 написали, что неустановленные цели двигаются в направлении юга Одесской области, а через 2 минуты отметили, что бдительными должны быть люди в Черноморске. В 23:30 сообщили о повторном запуске неустановленной цели. Указали, что вектор тот же, а бить могли "Калибрами".
Уже в 23:30 местные СМИ начали сообщать, что в Одесской области прогремели взрывы. В 23:34 мониторинговые каналы отметили, что предварительно с подлодки россияне могли запустить "Калибры". Отстреляли 2 ракеты из 4 имеющихся. Ожидаем подтверждения от официальных источников.
А уже в 23:39 стало известно об отбое воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ в 23:45 отметили, что взрывы в Одесской области – работа ПВО. Также призвали не публиковать работу ПВО.
Россияне ночью атаковали Днепр
- В ночь на 24 августа российские военные атаковали ракетами Днепр. Известно, что враг попал в транспортный объект. Если точнее – автовокзал.
- Сначала сообщалось, что в результате обстрела пострадали 7 человек. А уже к полудню 24 августа поступила информация, что пострадали 10 человек, трое из них находятся в больнице.
- Как отметил глава ОВА Сергей Лысак, одну из ракет врага удалось сбить. К сожалению, не обошлось без попадания.
- Кроме того, повреждения получили около десятка объектов. Речь идет о банке, заправке, гостинице, агрофирме, производстве мебели и административном здании.
- Изуродованы 15 киосков, два жилых дома, 3 автобуса и несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть и водо- и газопроводы.