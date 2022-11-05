В Одессе поставят точку по памятнику Екатерине II
Одесситы проголосовали за судьбу памятника русской императрице Екатерине II. Мэр города Геннадий Труханов внезапно заявил, что также будет выступать за его демонтаж.
Мэр Одессы пояснил, что дальше должно состояться с Екатериной II, пишет 24 канал. Новости о скандальном памятнике сообщил городской совет и Труханов лично.
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Одесситы уже проголосовали за судьбу Екатерины II
В настоящее время (5 ноября – 24 канал) процедура подведения итогов электронного голосования завершена. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади,
– сообщили в городском совете Одессы.
Мэр Геннадий Труханов рассказал, что после голосования людей вопросы должны вынести на ближайшую сессию Одесского городского совета.
Он также неожиданно написал, что уже обратился в профильную комиссию городского совета, чтобы:
- провела заседание;
- подготовила соответствующий проект решения;
"Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" учтут депутаты городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать за демонтаж памятника и перенос его в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", – удивил заявлением Труханов.
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Городской совет уже голосовал за судьбу памятника
В этом контексте следует напомнить, что городской совет Одессы уже пытался голосовать за снос памятника Екатерине II в конце сентября 2022 года. Однако голосование провалили.
В частности, сам мэр Геннадий Труханов тогда воздержался от голосования, а из нужных 33 голосов было только 17.
В этом контексте одесский активист Сергей Стерненко отметил, что в Одесском городском совете большинство имеют партийцы Труханова в коалиции с бывшей пророссийской партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" и российским пропагандистом Шарием.
Люди поддержали демонтаж Екатерины II
В конце октября появились предварительные результаты голосования людей. Одесситы в режиме онлайн ответили на вопрос "Как должна быть решена судьба памятника "Учредителям Одессы", расположенного на Екатерининской площади?" Люди могли проголосовать за один из вариантов:
- за демонтаж памятника полностью;
- за сохранение памятника на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II;
- за сохранность памятника на своем месте без изменений;
- за сохранение памятника и его перенесение в специальный мемориальный парк или музей;
- за отложение решения вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения;
- за демонтаж из памятника имперских символов.
Из семи вариантов большинство проголосовало за демонтаж памятника полностью. Уже 5 ноября городской совет сообщил окончательно, что большинство одесситов хотят демонтировать памятник.
Что этому предшествовало
- Еще летом 2022 года украинцы на сайте президента Украины опубликовали петицию о сносе памятника Екатерине II.
- Она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.
- Владимир Зеленский в ответ обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы.
- Однако мэр Одессы был против сноса памятника Екатерине. Тогда он заявлял, что якобы необходим компромисс с Россией.
- Но уже 3 ноября спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника, заявив, что решение будет принято.
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