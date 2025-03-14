В Одессе и в окрестностях раздаются взрывы: в области фиксируют вражеские БпЛА

Вечером 14 марта в нескольких районах Одессы и за пределами города прозвучала серия взрывов. ПВО уничтожает вражеские дроны-камикадзе, которые движутся в области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-сообщества.

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ПВО сбивает российские дроны в Одессе

Вражеские "Шахеды" приблизились к Одессе. В городе и районе областная военная администрация объявила об опасности применения ударных БПЛА.

В 22.06 появились первые сообщения о работе ПВО в нескольких районах Одессы. Россияне запустили дроны из Черного моря.

После вражеской атаки в области начались перебои с электроснабжением. О других последствиях атаки пока не сообщается. Повторных взрывов на 22:21 не было.

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Вечером 14 марта из-за применения "Шахедов" российской армией взрывы раздавались в нескольких городах Украины. Под атакой оказались Сумы и Херсон. Для восточных, южных и северных областей Украины угроза применения БПЛА продолжается.

Кроме "Шахедов", россияне применили ракеты "Искандер" по центру жилого квартала Кривого Рога. В городе поврежден ряд гражданских объектов. Понятно, что есть пострадавшие обитатели.