В Одессе были мощные взрывы: работала ПВО, в одном из районов города заметили пожар

В ночь на 14 июня российские военные атаковали Юг Украины. Известно, что в Одессе прогремели мощные взрывы. Местные власти подтвердили ракетную атаку по городу.

О взрывах в Одессе рассказала журналистка 24 канала. Сигнал о воздушной тревоге и самих взрывах раздался с разницей в несколько минут.

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Что известно о ракетной атаке

В ОК "Юг" подтвердили, что враг атаковал Одессу "Калибрами" со стороны Черного моря. Предварительно, 2 ракеты сбили силы ПВО.В результате атаки произошло возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

02:55 Спикер Одесской ОВА записал еще одно сообщение для жителей региона.

Ракетная атака была, угроза была,

– подчеркнул Братчук.

В ночь на 13 июня Россия тоже атаковала Украину

В Воздушных силах ВСУ рассказали подробнее о том, чем и откуда россияне атаковали Украину 13 июня. Для обстрела враг использовал сразу восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски ракет совершили из района Каспия. Кроме того, запустили оккупанты несколько "Шахедов" с южного направления.

Пуски ракет совершили из района Каспия. Кроме того, запустили оккупанты несколько "Шахедов" с южного направления. По имеющейся информации, враг выпустил 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также около четырех иранских "мопедов". Силы и средства ПВО уничтожили десять крылатых ракет, а также один беспилотник.

К сожалению, оккупанты попали в пятиэтажку в Кривом Роге. В результате погибли 11 человек: 8 мужчин, 2 женщины и 17-летний парень.

8 мужчин, 2 женщины и 17-летний парень. Следует заметить, что к утру оккупанты снова ударили из Каспия тремя Ту-95МС. Предварительно на территорию Украины залетела только одна ракета. Ее уничтожило украинское ПВО.

В Одесской области – отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.Местные СМИ пишут, что в одном из районов Одессы вспыхнул пожар. Это пока все детали, известные на данный момент.Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук обратился к жителям области. Их он попросил не покидать укрытий или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Также призвал не рисковать своей жизнью в стремлении увидеть, как работают наши защитники.В Одессе прогремели мощные взрывы. В Monitor написали, что это может быть работа ПВО.В Monitor попросили людей быть осторожными, ведь цель все-таки летит в Одессу.Воздушную тревогу объявили жителям Одесской области, а через минуту – Николаевской. Тогда же мониторинговый канал Monitor предупреждал, что в Одесскую область летит цель.Мониторинговый канал сообщал, что в Черное море вывели уже три ракетоносителя. Возможный общий залп – 20 "Калибров".