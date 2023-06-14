В Одессе были мощные взрывы: работала ПВО, в одном из районов города заметили пожар
14 июня 2023, 02:35Читати новину українською
В ночь на 14 июня российские военные атаковали Юг Украины. Известно, что в Одессе прогремели мощные взрывы. Местные власти подтвердили ракетную атаку по городу.
О взрывах в Одессе рассказала журналистка 24 канала. Сигнал о воздушной тревоге и самих взрывах раздался с разницей в несколько минут.
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Что известно о ракетной атаке03:50 В ОК "Юг" подтвердили, что враг атаковал Одессу "Калибрами" со стороны Черного моря. Предварительно, 2 ракеты сбили силы ПВО.
В результате атаки произошло возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.
02:55 Спикер Одесской ОВА записал еще одно сообщение для жителей региона.
Ракетная атака была, угроза была,
– подчеркнул Братчук.
В ночь на 13 июня Россия тоже атаковала Украину
- В Воздушных силах ВСУ рассказали подробнее о том, чем и откуда россияне атаковали Украину 13 июня. Для обстрела враг использовал сразу восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски ракет совершили из района Каспия. Кроме того, запустили оккупанты несколько "Шахедов" с южного направления.
- По имеющейся информации, враг выпустил 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также около четырех иранских "мопедов". Силы и средства ПВО уничтожили десять крылатых ракет, а также один беспилотник.
- К сожалению, оккупанты попали в пятиэтажку в Кривом Роге. В результате погибли 11 человек: 8 мужчин, 2 женщины и 17-летний парень.
- Следует заметить, что к утру оккупанты снова ударили из Каспия тремя Ту-95МС. Предварительно на территорию Украины залетела только одна ракета. Ее уничтожило украинское ПВО.