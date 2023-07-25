Из-за этого в городе срочно ввели план "Сирена". Сейчас все подробности выясняют.
Важно В центре Киева мужчина устроил стрельбу в офисе: полиции пришлось провести спецоперацию
Что известно о стрельбе в Одессе
По словам правоохранителей, стрельба произошла в Приморском районе Одессы на улице Базарной.
Полицейские выяснили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух автомобилях пытались его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.
Предварительно, никто из людей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. В действие ввели операцию "Сирена".
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве.
Последствия стрельбы в Одессе: смотрите видео
Место стрельбы в центре Одессы / фото Суспильне
Другие подобные случаи в Украине
- Напомним, что в Киеве 17 июля мужчина зашел в офисное помещение, в результате чего сработала сигнализация. На место оперативно прибыла частная охрана, и злоумышленник выстрелил в сторону сотрудников и ранил одного из них. После этого вооруженный мужчина забаррикадировался в офисном помещении. В результате правоохранители провели спецоперацию, во время которой бойцы КОРД задержали злоумышленника.
- Нарушителем оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Сейчас мотивы такого поступка устанавливают.
- Недавно на улице Петропавловская в Сумах неизвестный выстрелил в машину, припаркованную возле одного из домов. Всего в машине было три человека. В результате были повреждены стекла в транспортном средстве.
- Также в Ивано-Франковске неизвестный открыл стрельбу из окна. Нападающий стрелял в сторону спортивного клуба.
- В Одесской области в городе Рени сотрудник военкомата устроил стрельбу. Это произошло во время вручения повестки. Теперь правоохранители начали уголовное производство. Сотруднику военкомата грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
- Кроме этого, в Киевском районе Одессы 1 июня произошла стрельба, в результате которой погибли 2 человека. Инцидент произошел между известным тренером и его женой. Известно, что стрельба началась в соседнем дворе на улице Левитана, а затем – по Люстдорфской дороге.