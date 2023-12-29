В Одессе повреждена многоэтажка: мэр показал последствия российской атаки

Россияне продолжают выпускать по Украине воздушные цели, подвергая опасности мирных жителей. В результате атаки на Одессу был поврежден многоэтажный дом.

В ночь на пятницу, 29 декабря, в разных городах нашего государства было неспокойно. В Одессе вспыхнул пожар в многоквартирном доме во время обстрела, однако пламя удалось оперативно обуздать.

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Обстрел Одессы: пострадала многоэтажка

Известно, что враг бил по городу дронами-камикадзе типа "Шахед". Вместе с тем, мэр города Геннадий Труханов уверяет, что власти планируют помогать людям в восстановлении жилья, для этого вскоре начнут сбор всех соответствующих документов.

Будем помогать всем, кто пострадал. Будем оформлять все документы, принимать формы, чтобы люди могли сделать ремонты,

– сказал мэр.

Собственно, утром 29 декабря начнет работу оперативный штаб, куда могут обращаться жители поврежденного дома по поводу получения помощи за жилье, которое полностью или частично разрушили российские оккупанты.

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Под прицелом этой ночи также был Запад нашего государства, а именно Львов. Мэр города Андрей Садовый проинформировал о двух прилетах, однако также отметил, что ПВО работала и сбивала вражеские цели.

Уточним, что именно в Яворовском районе Львовской области удалось ликвидировать "Шахеды". По предварительным данным, именно 10 дронов-камикадзе атаковали регион. По состоянию на 06:30, 29 декабря информации о жертвах нет.

"Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы", – добавил Андрей Садовый, поблагодарив Силы ПВО за работу.

Кроме того, было неспокойно в Харькове – враг массированно выпускал по городу ракеты, по словам городского головы Игоря Терехова. Раздалось по меньшей мере шесть взрывов. В то же время было громко и в Хмельницкой области.

Воздушная тревога в Одессе и области прозвучала в 22:41, 28 декабря. В Воздушных силах впоследствии сообщили о движении беспилотников в направлении региона из Черного моря. Взрывы раздались около 22:30, а отбой – в 01:51, 29 декабря.