В Одессе прогремел очень сильный взрыв: по городу мог лететь "Искандер"
О последствиях обстрела города пока нет данных. Что сейчас известно о взрыве в Одессе вечером 31 мая – расскажет 24 Канал.
Ночью россияне ударили по столице. В результате обстрела Киева была повреждена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе, люди были без света. А в Харькове погибло шесть человек – оккупанты попали в жилой дом.
Смотрите также В Киеве уничтожена подстанция, террор в Харькове: что известно о ночной атаке России
Что известно о взрыве в Одессе
О том, что в городе слышен сильный взрыв, сообщили корреспонденты 24 Канала в половине восьмого вечера 31 мая. Журналисты Суспильного заметили, что над городом виден дым.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– предупредили в Воздушных силах.
Уже через несколько минут в следующем сообщении ПС написали, чтобы одесситы были в укрытиях. Это означает, что есть угроза непосредственно для города.
Данные мониторинговых каналов
Телеграм-канал "Крымский ветер" заметил: его подписчики в Саках передали, что был пуск баллистики из Крыма. Именно эта ракета прилетела по Одесскому району.
Мониторы также подтвердили пуски из Крыма и детализировали тип оружия.
"Это был Искандер-М. Прекратил существование в пределах Одесского района", – рассказал один из каналов.
Однако следует заметить, что эта информация не является официальной.
Что писали местные власти
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Баллистика в нашем направлении!" – призвал мэр города Геннадий Труханов. Он также проинформировал, что в Одессе взрывы.
Глава ОВА Олег Кипер также призвал быть в укрытиях.
Где сейчас тревога
Она охватила большую часть Украины. По состоянию на 19:29 карта тревог имеет такой вид: