В Одессе раздались взрывы: на город летели ракеты

Россия атаковала Одессу и пригород ракетами и дронами. В городе слышали взрывы.

Около 12:30 Одесской областью начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы сообщили об опасной активности вражеской тактической авиации на южном направлении.

Что известно о взрывах в Одессе?

В 12:50 военные предупредили о целях в акватории Черного моря, двигающихся в направлении Одессы, Черноморска, Черноморского, Залива.

В 12:54 в Одесском районе прогремели взрывы.

В 12:57 враг запустил еще управляемую авиационную ракету в направлении Беляевки / Маяков.

В 13:01 взрывы слышали в Одесской области.

В 13:13 появилось сообщение о движении ракеты из акватории Черного моря в направлении Одессы / Черноморского.

По данным мониторинговых каналов, Россия атаковала Одесчину управляемыми авиационными ракетами, а также дроно-ракетами "Бандероль".

Напомним, что ночью Одесчина уже подверглась комбинированной атаки. Враг применил 11 ракет разных типов, большинство из них – баллистические.

Также оккупанты атаковали регион до 100 БПЛА разных типов, в том числе реактивными и барражирующими боеприпасами типа "Бандероль".

Силы ПВО сбили 72 процента БпЛА, а также пять из шести "Бандеролей" и одну ракету. Еще три ракеты не достигли целей.

К сожалению, зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в Одессе и области на девяти объектах.

По состоянию на 13:00 количество пострадавших выросло до 12. 11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, в том числе энергетической.

В городе частично пропал свет, а также есть перебои с подачей воды и мобильной связью.