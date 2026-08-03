В Одессе прогремел взрыв: туда летела высокоскоростная цель

В понедельник, 3 августа, по регионам Украины начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела. Под ударом оказалась Одесса.

Там прогремел взрыв. 24 Канал собрал известную на данный момент информацию.

Что известно об атаке на Одессу?

Прежде всего, отметим, что Воздушные силы за несколько минут до 11 утра предупреждали об угрозе скоростных целей в направлении Одессы.

Мониторы отмечали, что в Одесскую область летели крылатые ракеты "Оникс". Взрыв в городе пригремел уже в 11:00. После этого началась доразведка по крылатым ракетам.

Впоследствии местные паблики писали, что над Одессой поднимается дым. В момент публикации нет подробностей о возможных последствиях удара. Очевидно, что власть предоставит эту информацию позже – в таком случае мы обязательно обновим материал.

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Следует добавить, что Одесса находится под постоянными обстрелами. Так, днем ​​31 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности территория предприятия, здания больницы и колледжа. Предварительно пострадали два человека: 43-летний мужчина и 72-летняя работница больницы.

27 июля оккупанты тоже атаковали Одесщину ракетами. После оглашения воздушной тревоги в 14:17 Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Одессы, а около 14:24 местные жители услышали два взрыва.

Какие еще города были под ударом в последнее время?

Утром 3 августа вражеские дроны зафиксировали над Черниговом: взрывы в городе гремели около 6 утра, а около 10:06 сообщалось о приближении БпЛА типа "Бандероль". После 10:00 в Чернигове раздалась новая серия взрывов.

Российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками Днепропетровщину. В областном центре в результате удара повреждена многоэтажка. В Никопольщине под вражеским огнем оказались райцентр, Марганецкая и Покровская общины, где загорелись частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, российские беспилотники накануне вечером атаковали объекты гражданской инфраструктуры – под ударом оказались автозаправочные станции в Сумской и Харьковской областях.

К слову, в последнее время Россия усиливает удары по крупным украинским городам, в частности, по Днепру, Запорожью и Харькову, атакуя автозаправочные станции.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что такие объекты имеют не только гражданское, но и экономическое значение, ведь обеспечивают поступление средств в государственный бюджет.