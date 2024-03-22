В Одессе прогремел взрыв
Россияне сейчас атакуют не только Одессу, но и другие направления, в том числе днепровское и запорожское. Что известно о взрывах в Одессе – расскажет 24 Канал.
К сожалению, это не первая атака на город за сегодня. В ночь на 22 марта враг массированно атаковал украинские города, целясь по энергетике. В Одессе вынуждены перейти на экстренные отключения света, поскольку масштабы повреждений серьезные.
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Что известно о взрывах в Одессе
Взрывы в городе днем 22 марта услышали горожане. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма.
В Одесской ОВА напомнили жителям Одессы и Одесского района быть в укрытиях до отбоя.
Мониторинговые паблики написали, что цель на Одесскую область летела как раз с временно оккупированного полуострова. Она прекратила существование в пределах области.
Существует угроза баллистики для тех областей, где объявлена воздушная тревога. А это большая часть территории Украины.
Где сейчас тревога (данные на 18:23):
- Одесская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Кировоградская;
- Винницкая;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская области.