В Одессе прогремел взрыв: работает ПВО

В Одессе около 14:48 прогремел взрыв. Впоследствии произошел еще один. В городе и области объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщили журналисты 24 Канала с места событий. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер призвал жителей города находиться в укрытиях.

Смотрите также Успела только спрятать лицо: жительница пострадавшего дома в Днепре рассказала детали обстрела

"Одесская область, всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – сообщил Кипер.

По меньшей мере три взрыва

Тревогу в регионе объявили в 13:46. Уже около 13:48 прогремел первый взрыв, а в 13:50 – второй. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Около 14:09 в области произошел третий взрыв.

Работает ПВО

Предположительно, звуки взрывов – это следствие работы противовоздушной обороны. В частности, Силы обороны Юга сообщили, что сейчас в области продолжается боевая работа.

"Идет боевая работа. Напоминаем! Это также может быть опасно!", – говорится в сообщении.

Там призвали не фотографировать моменты работы ПВО.

"Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны", – добавило командование.

Россия не прекращает террор мирных городов