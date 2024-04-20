В Одессе прогремел взрыв

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, под ударом оказалась Одесса.

Днем 20 апреля в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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В городе было громко

Перед тем, как в Одессе прогремели взрывы, там объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Позже сообщили, что с Черного моря движется управляемая авиационная ракета.

После взрывов мониторинговые каналы написали, что ракета прекратила свое существование вблизи Одессы, однако официального подтверждения этого нет.

Россия коварно атаковала Одесский район