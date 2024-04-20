В Одессе прогремел взрыв
20 апреля 2024, 16:36Читати новину українською
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, под ударом оказалась Одесса.
Днем 20 апреля в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
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В городе было громко
Перед тем, как в Одессе прогремели взрывы, там объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Позже сообщили, что с Черного моря движется управляемая авиационная ракета.
После взрывов мониторинговые каналы написали, что ракета прекратила свое существование вблизи Одессы, однако официального подтверждения этого нет.
Россия коварно атаковала Одесский район
- Россия в ночь на 5 марта снова атаковала Одесскую область. К сожалению, оккупанты попали в здание рекреационного объекта и повредили частный дом.
- Силы обороны Юга рассказали, что оккупанты атаковали ударными дронами типа Shahed-131/136.
- По их данным, к сожалению, не удалось избежать попаданий. В частности, российские захватчики повредили здание рекреационного объекта – там произошло возгорание, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар. Учреждение не работало со времени полномасштабного вторжения, а также в рекреационной зоне повредили частный дом с причалом и хозяйственными постройками.