В Одессе раздался взрыв: россияне запустили баллистику

В Одессе прогремел громкий взрыв. Сейчас в городе объявлена тревога, а Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Жители Одессы услышали громкий взрыв в 18:27, передают корреспонденты 24 Канала. В Одесской ОВА призывают находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

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Россияне ударили по Одессе

Ракетный удар по Одессе также подтвердили в ОВА.

По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек. Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы,

– сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Он также призвал оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

На юге Украины объявлена воздушная тревога / Фото: скриншот

Россия обстреливает Украину

Днем, 29 апреля, российские захватчики цинично ударили по Харькову. В результате атаки врага пострадал Киевский район города.

Около 4 часов утра 28 апреля на Юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы. Факт взрывов подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич.

В Сумах 26 апреля взрывы прогремели утром около 11 часов утра. До этого в командовании Воздушных сил опубликовали оговорки о пусках КАБов в направлении Сумской области. Затем Сумская областная военная администрация сообщила, что российские войска атаковали город двумя бомбами.