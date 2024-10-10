В Одессе прогремел взрыв

Российские оккупанты не прекращают террор украинских городов. Так, поздно вечером 10 октября в городе слышали взрыв.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Заметим, что на тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Одессе

В Одесской области 10 октября в 22:32 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Одесса – в укрытие,

– написали в ВС через минуту.

Уже через несколько минут стало известно о звуках взрыва в городе.

"В городе слышен взрыв", – написал мэр Одессы. Он попросил жителей оставаться в укрытиях.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.