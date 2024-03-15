Россия атаковала ракетами: в Одессе раздались мощные взрывы

В Одессе днем 15 марта раздался мощный взрыв. За несколько минут до этого объявили воздушную тревогу.

О мощных взрывах в Одессе сообщают журналисты 24 Канала. За несколько минут до взрыва в сети сообщали о ракетной опасности и вероятных пусках баллистических ракет.

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Враг атаковал Одессу

Воздушную тревогу на Юге – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – объявили в 11:01. В Воздушных силах в 11:04 предупредили, что в направлении Одесской области врага запустил ракету, а уже через минуту – в Одессе прогремел взрыв. Впоследствии в городе прогремел еще один взрыв.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о вероятных пусках баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.

В 11:17 в Воздушных силах предупредили, что угроза применения баллистики для Юга сохраняется.

Угроза баллистики для южных областей. Тревогу не игнорируем!

– призвали в Воздушных силах.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер также призвал людей находиться в укрытиях, пока не минует угроза. В 11:21 в Одесской области снова прогремели взрывы.