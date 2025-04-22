В Одессе прогремели взрывы: город под атакой вражеских дронов
- В Одессе 22 апреля поздно вечером прогремели взрывы из-за атаки вражеских дронов.
- Воздушную тревогу объявили в 22:13, а взрывы прозвучали около 22:50 и 23:08.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей быть внимательными и находиться в безопасных местах.
В Одессе поздно вечером 22 апреля прогремели взрывы. В городе объявили тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов.
Об этом сообщает корреспондентка 24 канала.
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Что известно о взрывах в Одессе
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 22:13. Воздушные силы писали, что в направлении региона движутся вражеские беспилотники.
Группы ударных БПЛА из акватории Черного моря – в направлении Одесской области,
– написали военные.
По данным корреспондентки 24 Канала, взрывы в городе прогремели около 22:50. Впоследствии громкие звуки в городе также подтвердил и городской голова Одессы Геннадий Труханов.
"В городе слышны взрывы!", – написал он.
До этого мэр призвал жителей Киевского района быть внимательными. Кроме того, он призвал одесситов и гостей города находиться в безопасных местах.
В 22:53 Воздушные силы предупредили, что вражеские беспилотники с Черного моря движутся курсом на Одессу/Черноморск.
Около 23:08, по данным корреспондента 24 Канала, в Одессе прогремели новые взрывы.
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