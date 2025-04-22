В Одессе прогремели взрывы: город под атакой вражеских дронов

В Одессе поздно вечером 22 апреля прогремели взрывы. В городе объявили тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов.

Об этом сообщает корреспондентка 24 канала.

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Что известно о взрывах в Одессе

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 22:13. Воздушные силы писали, что в направлении региона движутся вражеские беспилотники.

Группы ударных БПЛА из акватории Черного моря – в направлении Одесской области,

– написали военные.

По данным корреспондентки 24 Канала, взрывы в городе прогремели около 22:50. Впоследствии громкие звуки в городе также подтвердил и городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы!", – написал он.

До этого мэр призвал жителей Киевского района быть внимательными. Кроме того, он призвал одесситов и гостей города находиться в безопасных местах.

В 22:53 Воздушные силы предупредили, что вражеские беспилотники с Черного моря движутся курсом на Одессу/Черноморск.

Около 23:08, по данным корреспондента 24 Канала, в Одессе прогремели новые взрывы.

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