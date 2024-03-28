В Одессе раздались взрывы: оккупанты могли нанести ракетный удар

В Одессе утром 28 марта прогремели мощные взрывы. После этого в городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают журналисты 24 Канала. После взрывов в Одессе тревогу объявили и в других южных регионах.

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Враг в очередной раз атаковал Одессу

Утром в Одессе прогремели мощные взрывы, а через несколько секунд – прозвучали сирены воздушной тревоги. Воздушные силы в 08:09 предупредили об угрозе и заявили, что в направлении Одесской области летит ракета.

В то же время тревогу объявили также в Николаевской и Херсонской областях.