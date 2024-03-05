Россия снова терроризирует Одессу "Шахедами": в городе несколько мощных взрывов, пропал свет

Вечером россияне в очередной раз запустили "Шахеды", в Одессе уже раздаются взрывы. Что известно о взрывах в Одессе 5 марта – расскажет 24 Канал.

Корреспонденты 24 Канала сообщают, что в городе раздаются сильные взрывы, их достаточно много. Пожалуйста, пройдите в укрытия! Мы следим за событиями и будем оперативно информировать о атаке по Украине вечером 5 марта.

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Что известно о взрывах в Одессе

Корреспондентысообщили, что около 00:06 в Одессе снова прогремели взрывы.

В результате полета "Шахедов" первой волны – взрывов прозвучало по меньшей мере три. Мониторинговые паблики писали, что угроза от ударных дронов первой волны была для разных районов: центра, Ланжерона, Пересыпи, Поскота. В городе работает ПВО.

Издание "Думская" сообщило, что у некоторых горожан выключили свет, корреспонденты 24 канала подтверждают это.

В Воздушных силах в 22:35 предупредили, что для Одесской области есть угроза применения ударных БПЛА с Черного моря. Чуть позже написали, что ударные дроны – предположительно, "Шахеды" – уже летят из Черного моря в направлении Одесской области. В 22:37 ВС проинформировали, что на Одессу летит очередная группа "Шахедов" с Черного моря.

Где сейчас объявлена тревога

По состоянию на 22:38 тревога охватила Юг и Восток и понемногу расширяется на другие области – в частности, покраснела и Винницкая область. Также красными стали Киевская, Черниговская и Сумская области, куда также движутся российско-иранские беспилотники типа "Шахед". Опасность была для большинства областей нашего государства.

Где летят "Шахеды" (данные ВС на 23:09):

БПЛА на Полтавщине – в направлении Миргорода;

две группы "Шахедов" на Харьковщине – северо-западным курсом;

"Шахеды" на Херсонщине – в направлении Николаевщины;

группа "Шахедов" в Одесской области – курсом на Виннитчину;

несколько новых групп БПЛА с Черного моря приближаются к Одессе.

Как видим, ударные беспилотники угрожают многим регионам Украины. Позаботьтесь о безопасности и пройдите в укрытие, если у вас тревога, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу украинским военным по работе над вражескими воздушными целями.