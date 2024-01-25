Как выглядит многоэтажка в Одессе, в которую попал "Шахед"

В результате атаки россиян по многоэтажке в Одессе некоторые квартиры выгорели дотла. Воздушные силы ВСУ рассказали, как это произошло, несмотря на сбитие "Шахедов".

Наши военные, власти и силовики показали кадры из города и сообщили, что есть раненые. К счастью, все люди выжили.

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Как выглядит атакованная многоэтажка в Одессе

К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар,

– заявили военные.

Силы обороны Юга Украины уточнили, что там повреждено несколько квартир, один человек получил ожоги и госпитализирован.

Как выглядит многоэтажка в Одессе: смотрите видео

Последствия атаки россиян по дому в Одессе: смотрите видео

Атакованный жилой дом в Одессе: смотрите видео

Впоследствии в Министерстве внутренних дел сообщили о 6 пострадавших.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что оккупанты, кроме многоэтажки, повредили и другие дома. В частности:

пораженный дрон, падая, пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города . В этом же квартале возле поврежденного во время предварительной атаки многоквартирного дома упал еще один беспилотник. Там взрывная волна выбила стекло в окнах, полностью сгорела машина, несколько – побитые;

. В этом же квартале возле поврежденного во время предварительной атаки многоквартирного дома упал еще один беспилотник. Там взрывная волна выбила стекло в окнах, полностью сгорела машина, несколько – побитые; там четверо раненых – им медики помогли на месте, они лечатся дома. Одну из пострадавших спасатели вытащили из-под завалов;

еще один вражеский дрон упал возле многоэтажки в Приморском районе без детонации. На месте работали взрывотехники;

враг попал в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. К сожалению, взрывная волна отбросила на землю мужчину, который неподалеку ехал на велосипеде. Его ранили обломки разлетавшихся от взрыва различных предметов. Он тоже лечится дома.

Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составила 15 минут. Силы ПВО уничтожили 10 "Шахедов",

– сообщил Олег Кипер.

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