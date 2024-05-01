В Одессе громко: там прогремели взрывы

Российская оккупационная армия продолжает цинично наносить удары по городам Украины. Поздно вечером 1 мая в Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщила журналистка 24 Канала, находящаяся в городе. Детали о взрывах в Одессе читайте в материале.

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В Одессе прогремели взрывы

Захватчики ни дня не унимаются и терроризируют население Украины. Поздно вечером в среду, 1 мая, в Одессе жители города слышали взрывы.

В Одесской области сигнал воздушной тревоги раздавался в 21:55. В Воздушных силах через минуту сообщили об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!,

– говорится в сообщении.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме

Уже в 21:58 в Одессе прогремело 2 взрыва.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 22:18 отметил, что вражеская цель исчезла.

Россия атаковала Одессу в ночь на 1 мая: чем ударили оккупанты