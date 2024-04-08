В Одессе слышали несколько взрывов: тревогу в городе не объявляли

В Одессе днем 8 апреля прозвучали несколько мощных взрывов. Примечательно, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

Корреспондентка 24 канала сообщила, что взрывы были довольно громкими. Призываем одесситов находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Одессе слышали взрывы

Журналистка 24 Канала рассказала, что взрывы в Одессе прогремели около 15 часов 42 минуты. При этом воздушную тревогу по всей Одесской области не объявляли.

Сообщение о громких звуках в городе подтвердили и мониторинговые телеграм-каналы. Однако о причинах взрывов ни мониторинговые каналы, ни официальные власти пока не сообщали.

В то же время в телеграм-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что, по предварительным данным, в небе над городом сбили вражеский беспилотник типа ZALA. В частности, этот летательный аппарат предназначен для разведки.

Кроме того, журналисты Суспильного показали фото, где видно след от вероятной работы противовоздушной обороны по вражескому беспилотнику. По данным корреспондентов, взрывов было 2 единицы.



След от, вероятно, сбивания беспилотника ZALA / Фото Суспильного

В Одессе уже слышали взрывы 8 апреля

Взрывы в Одессе также раздавались в 12 часов 13 минут. Воздушную тревогу ни в городе, ни по всей Одесской области не объявляли.

Причины взрывов так и остались неизвестными. Местные власти не комментировали это.

В то же время тревогу в Одесской области объявили в 12 часов 19 минут, как и в большинстве областей из-за угрозы баллистического вооружения.

После этого мощные взрывы прогремели в Запорожье. Деталей о вероятном попадании или работе противовоздушной обороны местные власти так и не сообщили.

В этот день взрывы также были слышны в Сумах. Воздушные силы предупреждали об активности тактической авиации врага и возможных пусках управляемых авиационных бомб. Сумская областная военная администрация впоследствии сообщила, что враг нанес удар по гражданской инфраструктуре города. Там отметили, что последствия атаки уточняются.