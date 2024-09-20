В Одессе слышали серию взрывов: в небо поднимается дым

В Одессе прогремела череда взрывов. Незадолго до этого была информация о ракетной опасности для области.

О взрывах в городе сообщили корреспонденты 24 Канала. Советуем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Смотрите также Утром "Шахед" залетел на Киевщину: работает ПВО

Ряд взрывов раздался в Одессе

В 13:55 на территории Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги. Через мгновение в городе прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в областях, где объявлена ​​воздушная тревога.

Информацию о взрывах подтвердил и мэр Геннадий Труханов. Он призвал горожан находиться в безопасных местах и ​​оставаться в укрытиях. По данным Суспильного, в небо над Одессой вздымается дым.

На данный момент никаких деталей относительно возможных последствий взрывов от местных властей обнародовано не было. Очевидно, подробности относительно возможных повреждений будут сообщены впоследствии.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Напомним, в конце августа Россия начала массовый обстрел Украины. Тогда взрывы слышали в разных городах, в частности, в Одессе. Через несколько минут на фоне взрывов в Одессе пропал свет, а затем – водоснабжение.