В Одессе слышали сильный взрыв: чем обстреливают город
ВС и мониторинговые каналы писали о пусках баллистики, а также повторных пусках в сторону Одессы. 24 Канал расскажет, что известно о взрывах в Одессе днем 28 мая.
На днях в Одессе умерла маленькая Злата. Девочке не было еще и пяти лет, когда она попала под обстрел. Почти месяц врачи пытались спасти ее, но это не удалось. Осколок попал ребенку прямо в сердце.
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Что известно о взрывах в Одессе
О том, что в городе прогремел сильный взрыв, сообщили корреспонденты 24 Канала.
Угроза применения баллистического вооружения для южных областей из Крыма!
– написали Воздушные силы в 16:19.
И через несколько минут призвали одесситов пройти в укрытие, потому что была угроза баллистики именно для Одессы.
Мониторинговые каналы предупреждают о возможных повторных пусках ракет на город. Они предположили, что это мог быть ""Искандер-М", и призвали одесситов находиться в укрытиях до отбоя.
Информация от местных властей
"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" – подчеркнул глава ОВА Олег Кипер.
Мэр Одессы Геннадий Труханов также предупредил об угрозе повторных пусков.
Где сейчас тревога
На 16:40 28 мая карта тревог выглядит следующим образом.
Красные преимущественно южные и восточные регионы нашего государства. Пройдите в укрытие, если в вашей области объявлена тревога!