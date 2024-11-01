В Одессе слышали взрыв: какая угроза для города
В Одессе вечером 1 ноября прогремел взрыв. До этого по всей области прозвучала воздушная тревога.
В Одессе также работают по целям врага наши защитники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Геннадия Труханова.
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Что известно о взрыве в Одессе
Воздушная тревога в Одесской области началась в 22:04 1 ноября. Воздушные силы сообщали об угрозе ракет для региона.
Внимание! Одесская область – ракетная опасность!
– написали военные.
О взрыве в городе написал Геннадий Труханов через минуту после сообщения Воздушных сил.
"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", – отметил он.
В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили, что вдоль побережья Одесской области летает разведывательный БПЛА врага. Поэтому призвали внимательно относиться к ракетным угрозам.
Уже в 22:16 Воздушные силы объявили об отбое угрозы для Одесской области.
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