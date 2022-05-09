В Одесской области сообщают о взрывах: в регионе воздушная тревога

Жители Одесской области сообщили о взрывах. Всем следует оставаться в укрытиях.

О взрывах сообщили местные телеграм-каналы, информирует 24 канал. Есть вероятность, что может работать ПВО, следует дождаться официальной информации.

Ранее Угроза ракетных ударов по Одесской области высокая, – Братчук

Из-за угроз в Одессе объявили длительнный комендантский час

Отметим, что всего за несколько минут до сообщения о взрывах в Одесской области в области зазвучали сирены. Это произошло в 9:08.

Именно из-за угроз ракетных ударов и возможных диверсий в Одессе объявили длительный комендантский час. Он продлится с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая. В это время в город даже не будут прибывать поезда Укрзализныци, их отменили.

Опасность ракетных ударов – высокая

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук предупредил, что опасность нанесения ракетных ударов по Одессе и области остается высокой. Он призвал местных жителей не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге и отправляться в укрытия.

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За предыдущие сутки враг атаковал ракетами Одесщину 9 раз

Предыдущие сутки были для одесситов очень неспокойными. Враг 9 раз обстреливал регион ракетами. Часть из них сбили воздушные силы ВСУ, однако были и "прилеты". Так ракеты повредили газопровод, электрическую подстанцию, разрушили жилые дома. Есть и пострадавшие, однако об их количестве и состоянии пока неизвестно.

Какая ситуация в Одесской области: коротко

Враги обстреливали Одессу и 7 мая. Тогда взрыв повредил сразу 252 квартиры в городе. Коммунальные службы убирали большую территорию от стекла и обломков. Дыры в окнах пришлось затягивать пленкой.

В результате ракетного удара пострадала и Фонтанская ОТГ. Сельский председатель зафиксировал ущерб военных преступлений России.

Взрывы произошли и в Арцизе. В городе пропал свет и прекратили водоснабжение. Также временно приостановил работу один из операторов мобильной связи.

Били по Одесскому району и 6 мая. К счастью, жертв и пострадавших не было.

В российском министерстве обороны в это время заранее готовят оправдания для своих зверств. Так, ранее россияне сообщили, что, мол, ВСУ "разместили свой командный пункт" в областной Одесской больнице.

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