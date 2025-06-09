В Одессе услышали взрыв

На Одесскую область ночью 9 июня несколько раз враг запускал ракеты. Жители слышали взрывы.

Один из таких случаев произошел около 5 утра. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Звуки взрывов в Одессе 9 июня: что известно

О первых взрывах в Одессе и области стало известно около 2 ночи. Воздушные силы тогда писали о "ракетах в Одесскую область с Черного моря" и угрозе применения баллистического вооружения.

По информации мониторинговых сообществ, говорилось о нескольких ракетах Х-22 с самолетов Ту-22М3, прилетевших в акваторию Черного моря из Энгельса. Однако их цели были не на суше, а надводные.

А после 5 утра, когда уже прошла волна атаки крылатых ракет с Ту-95МС, которые россияне также применили этой ночью, мониторы неожиданно сообщили о ракете в Одесскую область. Именно с ней и связан взрыв, который слышали местные.

О последствиях в регионе информации по состоянию на момент публикации не было. Эпицентром удара врага во время этой массированной атаки была Ровненская область.

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