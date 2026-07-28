В Одесской области 9-летнего ребенка на матрасе отнесло в заминированную акваторию моря, – СМИ

На одном из пляжей в Каролино-Бугаге в Одесской области 9-летнего ребенка на надувном матрасе унесло в море. Предварительно спасательная операция уже закончилась.

Об этом пишет Суспильне и местные телеграммы-каналы.

Удалось ли спасти ребенка, которого унесло на матрасе в море?

По данным журналистов, инцидент произошел 28 июля. Факт чрезвычайной ситуации Общественному подтвердили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации ГНСУ, проведение спасательной операции усугубляли угрозы в море и воздухе. Ситуацию пограничники держали под контролем.

Местные телеграм-каналы писали, что вместе с ребенком на матрасе в море отнесло также и 2 взрослых. По предварительным данным, пострадавших спасли местные, воспользовавшись надувной лодкой с мотором.

Ребенка и взрослых, которых унесло в море на матрасе в Одесской области, могли спасти: смотрите видео

О самом инциденте местным телеграммам-каналам сообщили около 17:00. По их данным, ребенок находился на пляже вместе с родственниками, когда матрас стал относить в открытое море. Дальше дядя поплыл за ребенком, однако из-за течения тоже не смог вернуться к берегу.

Напомним, 19 июня в селе Сычавка в Одесской области в море исчезла 10-летняя София Потемкина . В тот день она вместе с бабушкой пошла купаться на стихийный пляж. Ребенка на надувном круге унесло в море. Прабабушка пыталась спасти девочку, однако не смогла.

Через несколько дней девочку не смогли найти и спасатели, поэтому активную фазу поисковой операции прекратили.

В начале июля стало известно, что тело Софии обнаружили правоохранители. Ребенка обнаружили без признаков жизни на берегу возле города Южное в Одесской области.