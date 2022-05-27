В Одесской области перекроют трассу национального значения: сроки и схема объезда

В Укравтодоре предупредили водителей, что в Одесской области 27 мая будет перекрыт участок дороги. Также там предоставили информацию о схемах объезда.

Согласно информации, 27 мая 2022 возле поселка Великодолинское будет закрыто движение всех видов транспорта через железнодорожный переезд.

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Причиной тому аварийно-ремонтные работы, которые будет проводить Укравтодор.

Речь идет об участке дороги национального значения Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши. Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00.



Схема объезда железнодорожного переезда / Фото Укравтодор

"Просим водителей учитывать информацию при планировании поездок и пользоваться альтернативным маршрутом", - отметили в Укравтодоре.

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