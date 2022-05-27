Згідно з інформацією, 27 травня 2022 року біля селища Великодолинське буде закрито рух всіх видів транспорту через залізничний переїзд.

Важливо Маємо чим здивувати, – в ЗСУ розповіли про невдалу атаку Мі-24 росіян на Півдні та втрати ворога

Причиною цього є аварійно-ремонтні роботи, які проводитиме Укравтодор.

Йдеться про ділянку дороги національного значення Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші. Обмеження діятимуть з 08:00 до 17:00.



Схема об’їзду залізничного переїзду / Фото Укравтодор​

"Просимо водіїв враховувати інформацію під час планування поїздок та користуватися альтернативним маршрутом", – зазначили в Укравтодорі.

Останні новини з Одещини

Сподівання російських окупантів розбилися об патріотизм жителів Одещини. Вони активізувалися та хочуть перейменувати вулиці на честь видатних українців. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Загалом ситуація на Одещині – стабільна.

Окупанти і надалі продовжують свою війну й на інформаційному фронті. Так, зараз російська пропаганда заявила нібито про те, що "бойовики-нацисти" облаштувались на Одещині у найбільш чутливих місцях. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

В Одеській області тривають контрдиверсійні заходи. Зокрема вдалося викрити чоловіка, який проводив активну проросійську агітацію у соцмережах, дискредитував Збройні Сили України та підтримував російську агресію. В умовах воєнного стану йому загрожує довічне ув'язнення.

Росія посилює своє угрупування кораблів в Чорному морі. Зранку 23 травня стало відомо, що в море зайшов фрегат "Адмірал Макаров". В Одеській ОВА сподіваються, що він незабаром зустрінеться з "Москвою", яку потопили українські захисники.

20 травня, окупанти із застосуванням стратегічної авіації вгатили по промисловому підприємству з добривами в Одеській області. На щастя, постраждалих немає.

Варто переглянути – у Маріуполі рашисти возять містом "зомбіТБ" і показують пропаганду: дивіться відео