Отключено все, что возможно: после атак россиян в Одесской области приняты беспрецедентные решения

Утром оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Одесском районе. Ситуация в Одесской области очень тяжелая.

О сложной ситуации сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Он напомнил, что из-за массированных обстрелов Укрэнерго вынужденно ввел аварийные отключения электроэнергии.

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В некоторых районах света нет больше суток

Он рассказал, что в Одесской области пришлось ввести несколько графиков отключения одновременно, где один накладывается на другой. Марченко добавил, что в Одесской области "уже отключено все, что возможно, но даже этого недостаточно".

Я понимаю, что в домах на линиях электроснабжения света нет уже больше суток. И сегодня были приняты беспрецедентные решения по отключению некоторых работающих линий для поддержки неработающих,

– сказал глава Одесской ОВА.

Марченко подчеркнул, что то, что в Одесской области не было ударов по подстанциям – не улучшает ситуацию. Он отметил, что энергосистема Украины – это единый организм и на работу одного объекта оказывает влияние другой. По его словам, в настоящее время мощности для всей страны недостаточно.

Кроме того, Марченко рассказал, что в результате утреннего ракетного удара ранен гражданский человек. Еще две российские ракеты над Одесщиной сбили силы ПВО.

Россия атаковала Одесщину: что известно

Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Около 9 часов стало известно, что одна из российских ракет попала по Одесщине.

Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры. Российские оккупанты запустили из акватории Черного моря крылатые ракеты "Калибр".

Сообщалось, что в Одессе был поражен логистический объект.

Всего Россия утром 17 ноября выпустила по Украине 18 ракет и силы ПВО сбили только 6 воздушных целей. Кроме того, наши воины сбили все 5 "шахидов".

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