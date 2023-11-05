В Одесской области раздались взрывы: в регионе была ракетная опасность

В Одесской области 5 ноября прогремели несколько мощных взрывов. До этого в регионе была воздушная тревога из-за ракетной опасности со стороны российских оккупантов.

О взрывах также сообщали жители Одессы. Они прозвучали несколько минут спустя после объявления воздушной тревоги в городе.

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Что известно о взрывах в Одесской области

Воздушные силы около 15:28 предупредили жителей Одесской области о ракетной опасности, объявив по всей области воздушную тревогу. Пуск ракет в сторону области также подтвердили и военные из Сил обороны Юга Украины.

Впоследствии журналисты Суспильного отметили, что в городе раздались несколько мощных громких звуков взрывов.

В Одессе слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога,

– сказали местные корреспонденты.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Он отметил, что это важно для работы наших военных по вражеским целям.

В итоге в 15:45 Воздушные силы объявили об отбое воздушной опасности для Одесской области.

В Одесской области ранее также раздавались взрывы

Вечером 2 ноября в Одесской области прогремели мощные взрывы. Ранее Воздушные силы объявили по всей области воздушную тревогу из-за ракетной угрозы с неба.

Взрывы раздались лишь через несколько минут после того, как в Одесской области раздались сирены. Воздушные цели двигались в направлении населенных пунктов Затока и Белгород-Днестровский.

Впоследствии в Силах обороны Юга отметили, что враг атаковал по Одесской области двумя ракетами "Оникс", которые выпустил с полуострова Крым. В результате атаки разрушений и пострадавших не было.

Стоит отметить, что противокорабельные ракеты Оникс крайне сложно выявить для наших систем противовоздушной обороны. Что известно об "Ониксе", каковы их характеристики и дальность действия – читайте в материале.