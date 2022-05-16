В Одесской области слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Одесской области сообщают о взрывах. Необходимо оставаться в укрытиях. В большинстве регионов Украины сообщили о воздушной тревоге.

О взрывах сообщают СМИ со ссылкой на жителей как Одесской области, так и самого областного центра, информирует 24 канал. Теперь следует дождаться официальной информации.

Тема Во многих областях Украины воздушная тревога: немедленно отправляйтесь в укрытие

В Белгород-Днестровском районе видно дым

"Суспільне" со ссылкой на местные власти пишет, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области видно дым. Правда, что именно случилось – был ли "прилет" или это работа ПВО – пока не информируют.

В большинстве регионов Украины – воздушная тревога

Сирены в Одесской области прозвучали около 8:40, а уже чуть больше, чем через полчаса появилась первая информация о предполагаемых взрывах.